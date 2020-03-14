سالم: التواجد الأمريكي في العراق أصبح يشكل أزمة كبيرة

2020/03/14 | 22:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن كتلة صادقون، حسن سالم، اليوم السبت، ان ” العدوان الامريكي على مقرات حكومية مدنية وعسكرية يعد خرقا للسيادة العراقية”.وقال سالم لـ”العهد”، ان “الاعتداءات الأميركية جاءت بناء على مبررات واهية”، مضيفا، ان “بيانات الاستنكار لن توقف جرائم أميركا”.واشار الى ان “التواجد الأميركي بات يمثل أزمة للعراق وعليهم الخروج باسرع وقت”.انتهى..م.ر

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