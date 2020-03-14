نينوى: تعطيل الدوام واعلان حظراً للتجوال لليومين المقبلين

2020/03/14 | 22:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الأزمة في محافظة نينوى، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر للتجوال ليومي الأحد والاثنين المقبلين في المحافظة.وذكر بيان للخلية تلقته وكالة صدى الاعلام، أن “خلية الأزمة عقدت جلستها الرابعة برئاسة محافظ نينوى نجم الجبوري وأعلنت عن تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر للتجوال في محافظة نينوى يومي الأحد والاثنين المقبلين بالتنسيق مع

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