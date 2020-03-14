وزارة الصحة: تدريبات الأندية جزء من التجمعات البشرية غير المسموح بها

2020/03/14 | 22:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت وزارة الصحة على ضرورة تطبيق التعليمات الخاصة لخلية الأزمة للحد من أنتشار فيروس كورونا . وقال الوكيل الفني لوزارة الصحة والبيئة جاسم عبد العزيز في تصريح خص به وكالة الانباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى , إن “التجمعات البشرية لأكثر من عشر أشخاص غير مسموح به حسب منظمة الصحة العالمية وحسب قانون الصحة العامة

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