إيقاف زحف أسراب الجراد في 3 محافظات

2020/03/14 | 22:28 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

افصحت وزارة الزراعة، عن نجاحها بايقاف زحف اسراب الجراد الذي قدم للعراق لأول مرة منذ سنين، باتجاه المساحات الزراعية، مؤكدة امتلاكها المعدات والملاكات البشرية المدربة الكافية للحد من تأثيرها.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت “الصباح” نسخة منه امس السبت، ان جهودها الاستثنائية تتواصل من اجل مكافحة أسراب الجراد الصحراوي القادم من الدول المجاورة، مبينة انها ومنذ قرابة الشهر، تواصل برامجها الوقائية من خلال فرق المكافحة التابعة لدائرة وقاية المزروعات في الوزارة وبالتعاون مع اقسام وقاية المزروعات في مديريات زراعة: البصرة والمثنى وذي قار، فضلا عن الجهات الساندة من الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية وقوات الحدود.

وأكدت الوزارة تمكنها بجهود متواصلة من ايقاف زحف اسراب الجراد الى داخل حدود البلاد ومنع وصولها الى المساحات الزراعية وحصرها عند مقتربات الحدود من اجل عدم اعطاء الفرصة لها للاستقرار والتكاثر، مشيرة الى تواصل جهودها في هذا الاتجاه، لاسيما أن الرياح والأمطار تتحكمان في حركتها بشكل متغير، مبينة أن فرق التحري والرصد تتابع عن كثب حركتها للحيلولة دون وصولها الى المساحات الزراعية، اذ انحسر تواجدها عند حدود محافظتي البصرة وذي قار واتجه الى حدود محافظة المثنى ومقترباتها وهي تحت انظار فرق الرصد والتحري.

وأوضحت الوزارة وفقا للبيان، أن أعدادا محدودة من الجراد الصحراوي وبحسب حركة الرياح، اتجهت الى حدود محافظة الديوانية مساء امس الاول وتم رصدها ومتابعتها، منوهة باتخاذ دائرة وقاية المزروعات اجراءات عدة لتعزيز فرق المكافحة في المحافظة باضافة اخرى جديدة من بغداد والنجف الاشرف التي وصلت فعلا فجر امس وبدأت بمهام المكافحة للحد من تحركات الجراد رغم محدودية حركتها بغية القضاء عليها تماما.

وافصحت عن عدم وجود اية اضرار في المحاصيل الزراعية حتى الان، مؤكدة نجاح خططها الاستباقية في مكافحة الجراد الصحراوي القادم من خارج الحدود، داعية الفلاحين والمزارعين الى مواصلة الرصد والمتابعة لأي اسراب منها تقترب من مزارعهم واخبار فرق المكافحة لاتخاذ الاجراءات اللازمة، مشددة على امتلاكها جميع المعدات والملاكات البشرية الكافية للحد من تأثير الجراد الصحراوي الذي قدم الى العراق لاول مرة منذ سنين.

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