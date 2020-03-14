واسط ونينوى تستعدان لمعالجة سيول الأمطار

2020/03/14 | 22:28 - المصدر: الصباح

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الكوت / حسن شهيد العزاوي / كربلاء / علي لفته / كركوك / نهضة علي / الموصل / شروق ماهر

بينما تستعد محافظة واسط بجميع تشكيلاتها الخدمية، لمعالجة موجة سيول محتملة قادمة من مناطقها الشرقية اثر موجة الامطار التي تجتاح المنطقة، أعلنت محافظة نينوى حالة الاستنفار القصوى لمواجهة السيول التي اجتاحت 7 مناطق سكنية في الموصل جراء سقوط الأمطار، في وقت استنفرت فيه فرق الصيانة التابعة لمديريتي كهرباء كركوك وكربلاء لمعالجة واصلاح اي عارض فني في مغذياتها نتيجة العاصفة التي تشهدها البلاد.

وقال مدير مجاري واسط المهندس عبد الواحد جاسم في حديث خاص ادلى به لــ”الصباح”، ان هطول الامطار بشكل مستمر في المحافظة، دفع المديرية الى تشغيل جميع قنوات تصريف المياه لاستيعاب مياه الامطار في عدد من شوارع المدينة وخصوصا الشوارع الفرعية والتي تجري فيها اعمال حفريات لتنفيذ شبكات المجاري، موضحا ان دائرته استنفرت جميع طاقاتها وملاكاتها الفنية والهندسية والاليات التخصصية من اجل تنفيذ حملة كبرى لسحب مياه الامطار من المناطق السكنية والشوارع الفرعية.

واضاف جاسم ان مدينة الكوت لم تتاثر بكميات الامطار نتيجة لقيام الدائرة باعمال تسليك وتاهيل محطات وشبكات الصرف الصحي واكمال جاهزيتها بدءا من مركز المحافظة وصولا الى عموم الاقضية والنواحي وعمل خطوط مجار لفك بعض الاختناقات في مركز المدينة ومنطقتي الاسواق التجارية والهورة قبل حلول فصل الشتاء، منوها بأن بعض الشوارع الفرعية شهدت تجمع مياه الامطار لكونها تشهد اعمال تطوير وتاهيل، مؤكدا ان خلية الازمة في المحافظة تمكنت من عمل السداد الترابية حول بعض القرى في قضاء بدرة تحسبا لحدوث فيضانات في تلك القرى نتيجة للسيول القادمة من المرتفعات الايرانية، بينما اتخذت الاجراءات لتصريف مياه السيول القادمة صوب هور الشويجة ونهر دجلة.

من جانبه بين مسؤول الاعلام والاتصال الحكومي في كركوك مروان ابراهيم بتصريح خاص لـ”الصباح”، ان فرق الصيانة وملاكات واليات مديرية توزيع كهرباء كركوك استنفرت جميع جهودها من اجل اصلاح اي عارض فني او اعطاب او انقطاع في اسلاك الكهرباء والمغذيات ومحولات التوزيع في مختلف مناطق المحافظة، مشيرا الى ان هذا الاجراء جاء لمواجهة اي عوارض تخص المنخفض الجوي الذي تتعرض له البلاد والعاصفة الليلية للحد من تأثيراتها في انقطاعات التيار الكهربائي او الحاق اي ضرر بالمواطنين، منبها الى ان الجهود تضمنت كذلك سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وبلاغاتهم، فضلا عن اصدار تحذيرات لهم بعدم التعامل مع شبكات التوزيع والاسلاك والمغذيات والابتعاد عنها قدر الامكان والاتصال بارقام الشكاوى الخاصة في حال حدوث اي طارئ من اجل الحفاظ على ارواح المواطنين.

وعلى الصعيد نفسه اوضح مدير اعلام دائرة كهرباء كربلاء خليفة التميمي بتصريح خاص ادلى به لـ”الصباح”، انه وبحسب توقعات الانواء الجوية، تهيب الدائرة بالمواطنين الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بدرء اية مخاطر، والابتعاد عن الاعمدة الكهربائية والمحولات ومصادر الكهرباء، مؤكدا انه في حال حدوث اي خلل فني أو قطع في أسلاك التيار الكهربائي يرجى الإبلاغ عنه والاتصال بهواتف الشكاوى، داعيا المواطنين الى التعاون مع ملاكات الدائرة وفرقها العاملة في هذا المجال.

وفي محافظة نينوى قال مسؤول الاعلام في الدفاع المدني المقدم خالد علي في تصريح لـ «الصباح»: ان «فرق الدفاع المدني استنفرت في عدة احياء منها وادي حجر والغزلاني والدواسة والمالية والضباط في ساحلي الموصل الايسر والايمن لاجلاء عشرات الأسر الموصلية التي تعرضت للغرق»، واضاف علي ان «مديرية بلدية نينوى والدفاع المدني يعملان لفتح اغلب الطرق المغلقة في ايمن الموصل جراء الفيضانات وفتح الطرق امام المارة».

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