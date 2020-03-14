السلاح الأميركي الجديد يرفع احتمالات الحرب النووية

2020/03/14 | 22:28 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترجمة: أنيس الصفار *انتقدت روسيا مساعي إدارةِ ترامب لنشر رؤوسٍ حربيةٍ واطئة ِالشدة، بحجةِ أن ذلك سوف يرفع احتمالات نشوب مواجهة نووية.



في الوقت نفسه تقدر الولايات المتحدة أن خصمها اللدود يمتلك هو الآخر نحو 2000 رأس حربي من النوع نفسه.ففي يوم 6 آذار انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا" ميزانية البنتاغون المقترحة لتحديث البرنامج النووي ومقدارها 28,9 مليار دولار، علاوة على مبلغ 15,6 مليار دولار مخصصة لوزارة الطاقة والأمن النووي القومي ضمن مساعي الإدارة لتجديد ترسانتها من الرؤوس الحربية النووية.



من بين الاسلحة التي يجري تطويرها ونشرها السلاح المعروف بـ "دبليو76-2"، وهو رأس حربي نووي واطئ الشدة تؤكد زاخاروفا ويؤيدها آخرون بأنه قد يكون خياراً جاهزاً ومتيسراً في حالة وقوع صدام.

قالت زاخاروفا في مؤتمرها الصحفي: "نلاحظ أن واشنطن لم تكتفِ بتحديث قدراتها النووية، بل أنها تسعى حثيثاً لإكسابها إمكانيات جديدة، الأمر الذي يوسع بشكل ملحوظ احتمالات اللجوء اليها." ثم تمضي مضيفة:"من المثير للقلق بشكل خاص في هذا الصدد تحركات الولايات المتحدة لزيادة مديات الاسلحة منخفضة الشدة في ترسانتها النووية، بما في ذلك تطوير ونشر هذه الذخائر على متن وسائط ناقلة ستراتيجية، وهذا كله سوف يؤدي بوضوح الى خفض "عتبة" استخدام الاسلحة

النووية."

الحرب الباردة

يرجع تأريخ مفهوم الأسلحة النووية واطئة الشدّة الى حقبة الحرب الباردة، وقد طورت كلتا الدولتان قدرات من هذا النوع، وفي حديث له مع صحيفة نيوزويك صرح المتحدث باسم البنتاغون بأن روسيا لديها حالياً ما يقارب 2000 سلاح نووي لا ستراتيجي منخفض الشدّة، وهذه الاسلحة تتضمن طوربيدات نووية واسلحة اعتراض دفاعية مضادة للطائرات وصواريخ وعبوات نووية ضد الأعماق وقنابل مدفعية نووية (من هذا الصنف الأخير هنالك أكثر من 12 نوعاً).



وأي من هذه الاسلحة لا يقع تحت طائلة اتفاقيات الحد من التسلح السارية حالياً، على حد تعبير المتحدث الذي يمضي مستأنفاً: "إذا كانت روسيا تعتقد حقاً أن "دبليو76-2" يخفض عتبة استخدام الاسلحة النووية فعليها إذن أن توضح لم لا يرفع امتلاكها اسلحة نووية غير ستراتيجية واطئة الشدة بالمثل احتمالات تحول أي صدام الى مواجهة نووية.



من المرجح غالباً ان روسيا تدرك تماماً أن الاعلان عن "دبليو76-2" ليس أكثر من إشارة تنم عن صدق عزم الولايات المتحدة، وبالتالي يكون مساهمة لدرء وقوع هجوم نووي." منذ أمد طويل كانت الولايات المتحدة وروسيا تتبادلان الاتهامات بتطوير اسلحة نووية تكتيكية.



هذه الأسلحة قد تكون أقل تدميراً من نظيراتها الأكبر، ولكنها تبقى رغم ذلك أشد كثيراً حتى من أقوى القنابل التقليدية المزلزلة.



فالسلاح "دبليو76-2"، البالغة شدته ما بين خمسة وسبعة كيلوطن، قد ينتج قوة انفجارية تعادل ثلث ما تنتجه القنبلة البدائية نسبياً التي اسقطت على مدينة هيروشيما في العام 1945، ولكن القوة التي تطلقها رغم هذا تبلغ نحو 500 ضعف مما تطلقه القنبلة الثقيلة المسقطة جواً المسماة "أم

القنابل".

السلاح الجديد

كشف النقاب عن السلاح "دبليو76-2" ضمن ميزانية العام الماضي في إطار استعراض إدارة ترامب للموقف النووي خلال العام 2018.



في اطار اتهام روسيا بالعمل على برنامجها الخاص لانتاج رؤوس حربية واطئة الشدة أوردت الوثيقة المشار اليها ما يلي: "إقدام الولايات المتحدة الان على توسيع مرونة خياراتها النووية وجعلها تشمل الاسلحة واطئة الشدة مسألة لها أهميتها في الحفاظ على مستوى ردع معقول ازاء اي عدوان اقليمي." في شهر كانون الثاني أورد تقرير لمجلة "نيوزويك" أن "دبليو76-2" قد أنزل الى الميدان إذ سلحت به قذيفة بالستية من نوع "ترايدنت 2" التي تطلق بواسطة الغواصات.



وفي الشهر التالي أعلنت البنتاغون أن رؤوساً حربية واطئة الشدة قد جرى نشرها كجزء من مساعي ادارة ترامب "لمواجهة ما خلصت اليه استقصاءاتها بأن خصوماً ومنافسين محتملين لها، مثل روسيا، باتوا يرتؤون أن نشرهم أسلحة نووية واطئة الشدة سوف يمنحهم ميزة وغلبة على الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها."، على حد تعبير إعلان البنتاغون.



في العام الماضي أعلنت البنتاغون ايضاً أنها بصدد تطوير صواريخ كروز مسلحة نووياً من النوع الذي يطلق بحراً.



وقال المتحدث باسم البنتاغون أن كلا من"دبليو76-2" وصواريخ كروز التي تطلق بحراً سوف يمثلان رداً محسوباً لمعالجة ثغرات الردع الاقليمي التي تكشفت في السنوات

الأخيرة.



أضاف المتحدث: "اللجوء الى "دبليو76-2" لم يغير في عتبة استخدام السلاح النووي شيئاً من ناحية الولايات المتحدة، بل لعله رفع عتبة الاستخدام من ناحية الخصوم المحتملين، وذلك عبر تصديه لمفهوم الميزة والغلبة لدى الجانب المعادي وتحسين مستوى الردع النووي لدينا، الأمر الذي يتيح للولايات المتحدة ان تتقدم للتفاوض من موقع القوة الى جانب ادخال عنصر الطمأنينة على نفوس حلفائنا."

ميزانية عالية

بالنسبة للبنتاغون نفسها سوف تشمل الحصة المخصصة للجانب النووي من ميزانية العام 2021، البالغة 705 مليارات دولار، اموالاً توجه لتجديد المنظومة النووية للسيطرة والتحكم والاتصالات، والغواصات من فئة كولومبيا الحاملة للصواريخ البالستية، وقاذفات سترايك "بي 21" بعيدة المدى، والصواريخ الاحتياطية بعيدة المدى والردع الستراتيجي من قواعد أرضية.

في حديثه خلال شهادته التي ادلى بها امام لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس النواب مؤخراً أشار الجنرال "مارك ميلي"، رئيس قيادة الاركان المشتركة، بصراحة الى روسيا باعتبارها تمثل الأولوية في أسباب الولايات المتحدة لتحديث وسائلها النووية.



قال ميلي: "هم الآن الدولة الوحيدة على وجه الارض التي تشكل تهديداً وجودياً حقيقياً للولايات المتحدة."

مضى ميلي مستطرداً فقال: "كل رجل وامرأة وطفل يمكن أن يقتل على ايدي الروس، ونحن قادرون أيضاً على فعل الشيء نفسه، بهذا المعنى يتحقق الردع.



إن الاحتفاظ بمشروع نووي جاهز ومضمون مسألة حساسة في المواجهة مع روسيا، أما بالنسبة للصين فإن مشروعهم النووي يتقدم بسرعة."

أيد المتحدث باسم البنتاغون ما قاله ميلي وأشار مضيفاً أن الولايات المتحدة لا تحاول التباري مع الخصوم أو موازنة الكفة معهم سلاحاً بسلاح، عوضاً عن ذلك يستهدف تعديل الأعداد المتوفرة من الصواريخ البالستية التي تطلق بحراً الموجودة حالياً استعادة التوازن في مجال الاسلحة النووية غير الستراتيجية وضمان بقاء عامل الردع قوياً في اجواء البيئة النووية المتغيرة مع روسيا والصين، على حد تعبير المتحدث.

بيد أن موسكو رفضت هذا المنطق وحاججت بأن واشنطن هي المبادر الواضح بالعدوان.

تمرين مصغر

في إيجاز صحفي عقدته البنتاغون في الشهر الماضي كشف مسؤولون من وزارة الدفاع الأميركية عن أن الجيش الأميركي قد نفذ "تمريناً مصغراً" حاكى من خلاله سيناريو "تقرر موسكو بموجبه استخدام سلاح نووي محدود واطئ الشدة ضد موقع على أراض تابعة لحلف الناتو." رداً على ذلك تنفذ الولايات المتحدة، وفقاً للتمرين المذكور، ضربة تحاكي استخدام سلاح نووي من النوع الذي يصنفه المسؤولون بأنه "ذو طبيعة محدودة".

ردت روسيا بغضب على ما كشفته وزارة الدفاع واتهمت الولايات المتحدة بالترويج للخوف من خلال اجراء ذلك التمرين، الذي وصفته بـ"السقيم"، واشاعة اجواء تجعل الحرب النووية مسألة طبيعية.



وفي يوم 6 آذار الماضي وجهت زاخاروفا مزيداً من الانتقاد الى اسلوب الولايات المتحدة في تحديث سلوكها النووي، حيث قالت للمراسلين: "يخرج المرء من هذا بانطباع مفاده أن المعنيين في واشنطن قد قرروا عمداً تأمل المواجهة النووية باعتبارها خياراً سياساً وارداً مع افتعال الاحتمالات المستقبلية التي يتطلبها الأمر."

اتهمت زاخاروفا الولايات المتحدة ايضاً بأنها تحاول تبرير سلوكها عن طريق القاء اللوم على روسيا والصين.



قالت زاخاروفا رداً على ذلك: "مثل هذه الخطط هي التي تؤدي الى زعزعة الاستقرار من وجهة نظرنا.



اما السبيل الأنجع لضمان الأمن القومي فهو الاستمرار في سياسة السيطرة على التسلح والتأسيس للتفاعل السلمي مع الدول الأخرى، وهذا هو ما نجدد دعوتنا للولايات المتحدة إليه."

معاهدة ثنائية

في شهر آب خرجت إدارة ترامب من "اتفاقية القدرات النووية متوسطة المدى" عقب تطوير موسكو قذيفة صاروخية محظورة قادرة على الطيران ضمن المدى المحظور المحدد ما بين 500 و5500 كيلومتر تقريباً.



كذلك رفض الرئيس الأميركي محاولات الروس لتمديد معاهدتهم الثنائية الجديدة لخفض الاسلحة الستراتيجية ما لم يصار الى تأسيس إطار جديد لتحديد الرؤوس الحربية تدخل بضمنه منصات الاطلاق الجديدة، مثل القذائف الأسرع من الصوت، كما يضم اليه دولاً أخرى مثل الصين.

في 5 آذار جددت وزارة الخارجية الأميركية عرضها لصياغة ترتيبات ثلاثية الأطراف للسيطرة على التسلح بمناسبة الذكرى الخمسين لمعاهدة حظر انتشار الاسلحة، ولكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "شاو لي جيان" رفض العرض.



فالصين، التي تمتلك عدداً من الرؤوس الحربية النووية يقل كثيراً عما تمتلكه موسكو أو واشنطن، ترغب في تعاون متعدد الأطراف وليس في الحد.

في يوم 6 آذار صرح شاو قائلاً: "لقد كررت الصين مراراً بأنها لا تنوي المشاركة ف ما يسمى مفاوضات ثلاثية الاطراف مع الولايات المتحدة وروسيا للسيطرة على التسلح.



موقفنا هذا واضح تماماً.



الشأن الملح حالياً، في ما يخص نزع السلاح النووي، هو ان تستجيب الولايات المتحدة لدعوات روسيا بتمديد المعاهدة الثنائية الجديدة لخفض الاسلحة الستراتيجية مع إجراء خفض أكبر في حجم ترسانتها النووية الضخمة.



من شأن هذا أن يخلق الظروف التي تتيح لدول أخرى تمتلك السلاح النووي الانضام الى محادثات لنزع السلاح متعددة الأطراف".

*توم أوكونر/عن مجلة نيوزويك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلاح الأميركي الجديد يرفع احتمالات الحرب النووية ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلاح الأميركي الجديد يرفع احتمالات الحرب النووية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).