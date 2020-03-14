نائب عن صادقون: نطالب القوات الامريكية بالخروج من العراق فورا

2020/03/14 | 22:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب بكتلة الصادقون النيابية احمد الكناني، السبت، القوات الامريكية بمغادرة العراق فورا وبالطرق الدبلوماسية.وقال الكناني في بيان ورد لـ”العهد”، “أصبحت لدى العقلاء والوطنيين قناعة كاملة بان كل ما حدث ويحدث في وطننا العزيز منذ ١٦ عاماً هو بسبب التدخلات الخارجية عموماً والتدخلات الأمريكية بوجه خاص في الشؤون العراقية”.واضاف “وهنا نود الإشارة الى

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