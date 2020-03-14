الحشد: إذا كانت الكتائب قصفت معسكر التاجي كما تدعي امريكا فما ذنب الجيش والشرطة

2020/03/14 | 22:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المستشار في هيئة الحشد الشعبي، ابو ضياء الصغير، اليوم السبت، ان “الحشد الشعبي جزء من القيادة العامة للقوات المسلحة”.وقال الصغير، في تصريح لـ”العهد نيو”، انه “لا يوجد اي مبرر لاستهداف مطار كربلاء”، مضيفا، انه “اذا كانت الكتائب قصفت معسكر التاجي فما ذنب الجيش والشرطة”.واضاف، ان “الشعب العراقي اعطى رأيه بالتواجد الأميركي وعليه […]

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