انقسام الكتل الشيعية اوقعها في مأزق لا تملك منه فكاكا ولجنة السبعة تبحث عن حل

2020/03/14 | 22:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترجيحات بتجاوز نهاية المهلة الدستورية كتب رئيس التحرير عبثا تحاول الكتل الشيعية الحاكمة في العراق التملص من المأزق السياسي الذي وجدت نفسها فيه .وهذا المأزق يتلخص بملاقاة استحقاقاها في ايجاد حكومة جديدة والتوافق على رئيس وزراء جديد في اعقاب اجهاض تجربة الدكتور محمد توفيق علاوي .فهذه الكتل تجد بين يديها هدية مسمومة لا ...

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