2020/03/14 | 22:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برهم صالح يوجه رسائل تحث على الاستعجال في حسم المرشح بغداد – وعد الشمري: بدأ عدد من النواب حراكاً واسعاً من اجل التوصل إلى اختيار رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة، بالتزامن مع فشل مهمة قادة الكتل السياسية.ويعوّل أصحاب هذا الحراك على قربهم من الشارع، وامتلاكهم رؤية موحدة، وتحدثوا عن أسماء تم طرحها بأمل اختيار واحد ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حراك نيابي لاختيار رئيس الحكومة المقبل يتجاوز قادة الكتل) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حراك نيابي لاختيار رئيس الحكومة المقبل يتجاوز قادة الكتل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).