لا أزمة في المواد والسلع الغذائية والمتوفر يكفي لعدة شهور

2020/03/14 | 22:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التجارة تطمئن المواطنين: .بغداد ـ الصباح الجديد: طمأنت وزارة التجارة يوم امس السبت المواطنين بعدم وجود أزمة في المواد والسلع الغذائية، لافتا إلى وفرتها في الأسواق.وقال الوزير محمد العاني، في بيان تلقت الصباح الجديد “اطمئن المواطنين بعدم وجود أي أزمة في نقص المواد والسلع الغذائية لوفرتها في الاسواق، ولوجود كميات كبيرة في مخازن ...

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