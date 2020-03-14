وزير الصحة: ابلغت الرئاسات الثلاث باحتمالية إعلان حالة الطوارئ خلال الساعات القادمة

2020/03/14 | 22:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف وزير الصحة ورئيس خلية الأزمة لمواجهة كورونا جعفر علاوي، احتمالية اللجوء إلى اعلان حالة الطوارئ خلال الـ24 – 48 ساعة القادمة، فيما بين صعوبة اتخاذ اجراءات حظر التجول واغلاق جميع المؤسسات بسهولة دون الالتفات الى التفاصيل المرتبطة بها.وقال علاوي في تصريحات متلفزة رصدتها “يس عراق”، أنه “لدينا مشكلة بالحصول على […]

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