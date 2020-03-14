بالفيديو .. الابلاغ عن طفل ايراني سقط ارضا في النجف

2020/03/14 | 22:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف طوقت الشرطة وسيارة إسعاف طفل ايراني بائع الخضار بعد اشتباه الأهالي إصابته بفايروس بفيروس كورونا .

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