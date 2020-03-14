التربية توجه المدارس العراقية خارج العراق باعتماد

2020/03/14 | 22:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد‎وجهت وزارة التربية، اليوم السبت، ادارات المدارس العراقية خارج البلاد باعتماد "التعليم الالكتروني" لكل مادة من مواد الدراسة الابتدائية والثانوية. ‎وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الهدف من هذا التوجيه هو تعويض الطلبة والتلاميذ عن ايام العطلة الاضطرارية في بلدانهم بسبب انتشار فايروس كورونا ولغرض ادامة التواصل مع التلاميذ والطلبة وعوائلهم ليتسنى لهم متابعة الدروس".

بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير الصحة والبيئة، جعفر صادق علاوي، السبت (14 اذار 2020)، ان العراق لايمكنه ان يتحمل علاج الاف المرض في حال تفشي فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19)، فيما كشف عن سبب سرعة تفشي المرض لدى إيران.

وبخصوص مراحل وصول الفيرو

بغداد اليوم-ذي قار

أصدر محافظ ذي قار وكالة، أبو ذر العمر، السبت، قراراً بفرض حظر للتجوال وتعطيل عمل مؤسسات الدولة.

وذكر المكتب الاعلام لمحافظ ذي قار، في بيان، أن الأخير "قرر تعطيل مؤسسات الدولة كافة، لمدة ثلاث أيام فرض حظر تجوال شامل

بغداد اليوم- بغداد

أكد مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، السبت (14 آذار 2020)، أن احد المصابين بفيروس كورونا دعا اكثر من 80 شخصاً لوليمة بعد عودته من إيران.

وقال الحجامي في منشور على صفحته بـ"فيسبوك"، إن "احد المرضى المشخصين بف

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