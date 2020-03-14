انطلاق عملية امنية بمشاركة مختلف صنوف القوات الأمنية للبحث عن إرهابيين في سامراء

2020/03/14 | 22:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم السبت، عن تنفيذ عملية امنية بمشاركة مختلف صنوف القوات الأمنية للبحث عن إرهابيين في سامراء.وذكرت الخلية في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “قيادة عمليات سامراء، تدعم قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي بقوات من الفرقة الرابعة بالشرطة الاتحادية وفصيل مشاة الي من الجيش وطائرات مسيرة”.وأضافت ان “الدعم المقدم يأتي للبحث […]

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