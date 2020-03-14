مصر تشيّع ضحايا عاصفة “التنّين”

2020/03/14 | 22:45 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحضور رسمي وشعبي، شيعت مصر، اليوم السبت، ضحايا السيول التي ضربت البلاد على مدار اليومين الماضيين في أسوأ موجة طقس تشهدها البلاد منذ 40 عاما.ً وحضرت “نيفين القباج”، وزيرة التضامن

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