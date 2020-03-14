مكتب الاسد يعلن تأجيل الانتخابات البرلمانية بسبب كورونا

2020/03/14 | 22:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت، أن “سوريا ستؤجل الانتخابات البرلمانية من 13 نيسان إلى 20 أيار كخطوة احترازية للتصدي لفيروس كورونا.وذكر بيان للمكتب الرئاسي، اطلعت عليه “العهد نيوز”، انه “لا توجد لديها حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ولكنها تتخذ إجراءات وقائية مثل إغلاق المدارس والمحافل العامة مع متابعتها للفيروس”.واغلقت سوريا […]

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