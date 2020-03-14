2020/03/14 | 22:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد الشويلي رغم أن العدوان الامريكي على المؤسسة العسكرية الرسمية المتمثلة في الجيش والشرطة والحشد .يعكس في جانب من جوانبه تخطباً وهستيريا لاتألوا فيها امريكا على رأي ولاتفئ لرشد ، أمام تنامي قوى المقاومة في المنطقة عموما والعراق على وجه الخصوص .فبعد أن منت نفسها وظنت أنها باغتيال الشهيدين الحاج سليماني والحاج المهندس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العدوان الامريكي الاخير غاياته ومراميه) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العدوان الامريكي الاخير غاياته ومراميه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).