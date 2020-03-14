مشعان الجبوري يكشف

2020/03/14 | 22:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تتعاظم المخاطر من تفشي وباء كورونا في العراق لأسباب عدة من أهمها ضعف أو غياب الإجراءات الوقائية فضلا عن ذيوع حالة انعدام المسؤولية والشعور بها.

ويقول عضو مجلس النواب السابق مشعان الجبوري في تغريدة تابعتها شفق نيوز، إن "معلومة خطيرة انقلها عن الاخت "رائدة م" في علاقات قناة العهد مفادها أن صاحب موكب حسيني بمدينتها (شيخ سعد) عائد من إيران قدم الطعام وصافح المارين بالمدينة من أبناء محافظتي ميسان والبصرة من زوار الامام الكاظم قبل أن يموت بالكورونا اليوم".

يذكر انه وفي ظل المخاوف من انتشار الوباء في العراق عثر، السبت، على طفل في الشارع مصاب بفيروس كورونا دخل العراق من إيران.

فيما أشارت صحة الكرخ إلى أن شخصا من المرضى المشخصين بفايروس كورونا بعد عودته من ايران اقام وليمة لأكثر من 80 شخصاً غير عابئ بمخاطر ذلك.

وارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 110 أشخاص، بينها 9 وفيات، و26 حالة تعافٍ.

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