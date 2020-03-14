جمعية الصاغة: هبوط في أسعار الذهب وارتفاع في دولاره

2020/03/14 | 23:08 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار الذهب في سوريا، بشكل كبير، مع ساعات الظهيرة من اليوم السبت، إذ خسر غرام الـ 21 ذهب، وفق التسعيرة الرسمية، 2800 ليرة، والتي تصدر عن جمعية الصاغة في

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