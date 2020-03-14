ذي قار تفرض حظر التجوال لثلاثة أيام

2020/03/14 | 23:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت شرطة محافظة ذي قار إنها ستطبق حظراً للتجوال بدءاً من يوم غد الأحد في مسعى للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقالت الشرطة في بيان ورد لشفق نيوز، "سيبدأ حظر التجوال على الاشخاص والمركبات وجميع أشكال الحركة، من الساعة 5 صباحاً ليوم غدا الاحد ولمدة ثلاثة أيام، ماعدا الحالات الانسانية والحرجة وعجلات الدوائر الخدمية والصحية".

ودعت الشرطة، المواطنين، إلى "اتخاذ اقصى درجات الالتزام والوقاية واتباع التعليمات التي نشرتها صحة ذي قار".

كما دعت الجميع إلى "التعاون واتاحة الفرصة للدوائر المختصة بممارسة واجباتها لمواجهة هذا الفايروس الخطير".

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