شرطة ذي قار: حظر التجوال يبدأ من الساعة الـ 5 صباحا ولمدة ثلاثة ايام

2020/03/14 | 23:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، ان حظر التجوال سيبدأ غدا الاحد من الساعة الـ 5 صباحا ولمدة ثلاثة ايام.

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