خلية الأزمة في واسط تصدر قرارات عدة لمواجهة كورونا

2020/03/14 | 23:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت خلية الأزمة بشأن فيروس كورونا في محافظة واسط، قرارات عدة لمواجهة فيروس كورونا

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