لا امكانيات لدى العراق لمواجهة فيروس كورونا .. وزير الصحة : نعالج بحبوب تجريبية

2020/03/14 | 23:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشف وزير الصحة، جعفر علاوي، السبت، عدم وجود امكانية لمواجھة فيروس كورونا في حال انتشاره كبقية الدول، مبينا اننا نعالج المصابين بحبوب تجريبية اثبتت نجاحھا، مؤكدا ان الفيروس لا يعيش في درجات الحرارة العالية.وقال علاوي، في حديث متلفز تابعته " كلكامش برس " ، أنه "في حال انتشر فيروس كورونا كبقية الدول، لا توجد لدينا اي امكانات لمواجھته، ولا يوجد لدينا علاج لھذا الفيروس، ونعالج المصابين بحبوب تجريبية اثبتتنجاحھا، وطلبنا من الحكومة 5 ملايين دولار، ولم نحصل عليھا لغاية الان". وأضاف الوزير، ان "المرجعية العليا دعمت قرارات خلية الأزمة بشأن التجمعات والزيارات"، موضحا أن "إغلاق المطاعم والمولات يأتي لمنع انتقال فيروس كورونا بين المواطنين".وتابع، أن "الخلاص من خطر فيروس كورونا يتطلب تطبيق توصيات الصحة العالمية"، مشيرا إلى أن "فيروس كورونالايعيش في درجات الحرارة العالية".وأوضح علاوي، ان "العراق لديه اكتفاء ذاتي وقرار غلق الحدود لن يؤثر في الأسعار"، مبينا أن "الإجراءات التي اتخذتھا وزارة الصحة لمواجھة فيروس كورونا تفوق وزارات الصحة بمنطقة الشرق الأوسط.

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