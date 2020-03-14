أنباء عن عودة عادل الدخيلي محافظا لذي قار يوم غد الاحد

2020/03/14 | 23:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار كلكامش برس/ذي قارأفاد مصدر مطلع، بأن عادل الدخيلي، محافظ ذي قار المستقيل، قد يعود يوم غدا الاحد، ليمارس مهام عمله كمحافظ، بعد أن قدم إستقالته منذ يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مؤكدا على سلامة موقفه القانوني من الإستقالة.وقال المصدر، لـ"كلكامش برس"، بأن "الدخيلي من المحتمل أن يباشر مهام عمله كمحافظا لذي قار، كون إستقالته، لم يتم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء الذي رد عليه أن قبول إستقالة المحافظين أو إقالتهم ليس من صلاحياته وإنما من ضمن صلاحيات مجالس المحافظات المنحلة".وأوضح المصدر، بأن "إستقالة الدخيلي كانت مجرد حبر على ورق من الناحية القانونية، فهو قد كلف نائبه الثاني، أباذر العمر في إدارة شؤون المحافظة خلال الفترة الماضية وبقائه محافظا جليس البيت، ولكن بسبب الأحداث التي جرت في التظاهرات في ذي قار ورفض الناس لوجوده وحدوث مجزرة الزيتون إضطر الدخيلي للإبتعاد عن الأضواء وتكليف العمر في كل شيء تقريبا".ومنذ عدة أسابيع يسعى الدخيلي في حراك سياسي يقوده من أجل العودة إلى منصب المحافظ ليباشر عمله، ولكنه قوبل بالرفض من قبل كتلته (تيار الحكمة) التي وجدت فيه ورقة محترقة بسبب الأحداث التي حصلت بالمحافظة، ولكن الدخيلي يحاول ذلك عبر كتلة سياسية نافذة بالمحافظة مقابل الحصول على بعض الامتيازات في مؤسسات الدولة.

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