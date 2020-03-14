تسجيل اصابة ثانية بفيروس كورونا في ذي قار

2020/03/14 | 23:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، مساء السبت ، عن تسجيل ثاني اصابة بفيروس كورونا لممرض لامس المصاب الاول .وقالت الدائرة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” نتائج الفحص المختبري في العاصمة بغداد لتسع عينات مشتبه بها ارسلت الى المختبر ، اثبتت اصابة ممرض بالفيروس لامس المصاب الاول […]

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