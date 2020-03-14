البنتاغون: القوات العراقية اعتقلت عددا من المشتبه تورطهم بالهجوم الصاروخي على التاجي

2020/03/14 | 23:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية، السبت (14 اذار 2020)، بأن القوات العراقية اعتقلت عددا من المشتبه تورطهم بالهجوم الصاروخي على قاعدة التاجي شمالي بغداد.

وأضاف البنتاغون أن "التحقيقات في الهجوم الصاروخي لازال متواصلا".

وتوعد بـ"محاسبة المتورطين في الهجوم على قاعدة التاجي".

وكانت قوات التحالف الدولي كشفت، السبت (14 آذار 2020)، عن اصابة 3 من عناصره بالهجوم على قاعدة التاجي صباح اليوم.

وقالت قوات التحالف في بيان مقتضب، إنها "تؤكد إصابة 3 من عناصرها في الهجوم الذي استهدف قاعدة التاجي العسكرية شمال بغداد اليوم".

وفي وقت سابق، غرّد المتحدث باسم التحالف الدولي، مايلز كاجينز، السبت (14 آذار 2020)، بشأن استهداف معسكر التاجي في بغداد، بعدة صواريخ.

وقال كاجينز في تغريدة عبر منصة "تويتر"، ترجمتها (بغداد اليوم)، إن "ما لا يقل عن 25 صاروخاً عيار 107 ملم قد أصاب قاعدة معسكر التاجي العراقي التي تستضيف قوات التحالف الدولي"، مضيفاً أن "التقييم والتحقيق مستمران".

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت قيادة العمليات المشتركة، بياناً بشأن القصف الذي استهدف معسكر التاجي شمالي بغداد، للمرة الثانية.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من اليوم السبت 14 آذار 2020 تعرض معسكر التاجي الى عدوان سافر اخر بعد سقوط 33 صاروخاً نوع كاتيوشا على وحدات الدفاع الجوي العراقي وقرب بعثة التحالف الدولي، وقد عثرت قواتنا على سبعة منصات تم اطلاق الصواريخ منها في منطقة ابو عظام قرب التاجي شمالي العاصمة بغداد، ووجدت فيها 24 صاروخاً جاهزاً للإطلاق، حيث عملت على إبطال مفعولها"، مشيرة الى أن "هذا العدوان الغاشم تسبب بجرح عدد من منتسبي الدفاع الجوي وهم بحالة حرجة جداً".

وأكدت قيادة العمليات المشتركة، انها "ستتخذ كل الاجراءات لملاحقة من قام بهذا العمل العدواني والقاء القبض عليهم"، موضحةً أنه "لا يمكن العبث بأمن العراق بهذا الشكل وان أي ارادة تحاول ان تكون بديلا للدولة وسياستها وسيادتها وتفرض لها وجوداً مصيره الفشل ومستقرها خلف القضبان بقوة القانون والقضاء العراقي".

وأضاف البيان، أن "من يقوم بهذا العمل عليه ان يعلن عن نفسه ليتحمل مسؤولياته القانونية والشرعية، وسنعتبر اي طرف يعبأ لهذه الاعمال ويشرعنها بالدعم والتسهيلات شريكا محتملا فيها".

وتابع البيان: "نرفض ان تقوم القوات الامريكية او غيرها باي عمل دون موافقة الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة، كما فعلت صباح ١٣/٣/٢٠٢٠، فهي بذلك لا تحد من هذه الاعمال بل تغذيها، وتضعف قدرة الدولة العراقية، وتُوقع المزيد من الخسائر بالعراقيين وغيرهم مما يستوجب المسارعة بتطبيق قرار مجلس النواب الخاص بموضوع الانسحاب".

وأردف البيان، أن "القيادة تهيب أيضاً بأبناء شعبنا كافة، بأن لا يترددوا في الابلاغ وتقديم المعلومات للجهات الاستخبارية عن هذه العناصر الخارجة عن القانون، فالشعب العراقي وقواته الامنية بكل تشكيلاتها من جيش وشرطة وحشد شعبي وعشائري وبيشمركة ستفرض في النهاية هيبة وارادة الدولة وتحقق الامن والسلام".

قبل ذلك، أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت (14 آذار 2020)، القبض على صاحب الكراج في منطقة ابو عظام الذي انطلقت منه الصواريخ، باتجاه معسكر التاجي هذا اليوم.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قواتنا الامنية عثرت على مكان إطلاق صواريخ الكاتيوشا التي استهدفت معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد، صباح اليوم ووجدت سبعة منصات إطلاق داخل مرآب في منطقة ابو عظام".

واضاف البيان ان "القوات الامنية القت القبض على صاحب المرأب والعاملين فيه، فضلا عن القاء القبض على جميع منتسبي نقطة التفتيش القريبة منه التابعة الى قيادة شرطة بغداد وإحالتهم جميعاً للتحقيق".

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