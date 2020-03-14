2020/03/14 | 23:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

علقت المغرب اليوم السبت، الرحلات الجوية مع 21 دولة سجلت فيها إصابات بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن السلطات المغربية علقت الرحلات الجوية من وإلى 21 دولة، منها مصر والبحرين والإمارات واليونان والنرويج والسويد وسويسرا والسنغال.

كما أعلنت الخطوط الملكية المغربية تعليق جميع رحلاتها الجوية المتجهة والقادمة من هولندا وألمانيا وبلجيكا والبرتغال، وذلك حتى إشعار آخر.

وأوضحت الشركة أنه يمكن للمسافرين الاتصال بمصالحها للحصول على مزيد من المعلومات حول التدابير التجارية المتخذة جراء هذا القرار.

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم السبت، عن وفاة 175 شخصا جددا أصيبوا بفيروس كورونا، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس القاتل إلى 1441، بزيادة قاربت 14٪ في يوم واحد.

وأضافت أن عدد المصابين ارتفع بشكل كبير وملحوظ، حيث بلغ 21157 مصابا بعد أ

بغداد اليوم- متابعة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن عدد المصابين بفيروس كورونا بمصر محمدود، ولا يقارن بالعالم، مشيرا إلى أنه حتى لحظة إصابة الأشخاص في السفية التي كانت قبالة سواحل اليابان، كان الفيرس محصور في بؤرتين فقط بالعالم.

وأضاف

بغداد اليوم- متابعة

أكد البيت الأبيض أن جميع من هم على اتصال وثيق بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس سيخضعون لفحص حرارة كإجراء احترازي.

وقال الناطق باسم البيت الأبيض جود دير، إن هذه الخطوة جاءت كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المغرب يعلق الرحلات الجوية مع 21 دولة سجلت فيها إصابات بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المغرب يعلق الرحلات الجوية مع 21 دولة سجلت فيها إصابات بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).