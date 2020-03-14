كمال انمار احمد - ديمومة الاشياء كنظرة على المصير

2020/03/14 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كمال_انمار_احمد لن يدوم شيئا ما طويلا ، فانت يا ايــها الصديق ستزول يوما ما فلا تستعجل ولا تضيع عمرك بما هو ذاهب،ولا تضيع وقتك الثمين في التقاط الاشياء و تبديل الملابس.ففي كل لحظة شيء مهم يجب ان تفعله وتنجزه او تحاول انجازه،او تسعى لمحاولة انجازهلانه لن يدوم شيئا لان لا شي خالد، حتى الخير والشر ، حتى الشيء وضده ، حتى القوانين الثابتةحتى اكتشافاتنا العلمية، يوما ما لن يبقى شيئا، لان بعضها سينسى، لو......

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