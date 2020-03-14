رشيد غويلب - حركة السلام والنقابات دعت الى إيقافها / هل يلغي فايروس كورونا مناورات الناتو ضد روسيا؟

2020/03/14 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب تجري حاليا المرحلة الثانية من أكبر مناورات عسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ 25 عاما.وينقلُ الافراد والمعدات الحربية من الولايات المتحدة إلى أوروبا.وتلعب ألمانيا دورا محوريا في هذه المناورات المسماة "دفاع أوروبا 2020"، والتي تستمر حتى تموز المقبل.ويقول هارتموت رنك من قيادة القوات الأمريكية في أوروبا إن الهدف من المناورات يتمثل في "تحريك وحدات كبيرة من الجيش عبر المحيط الأطلسي وإظهار الجاهزي......

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