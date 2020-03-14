حملة الشهيد المهندس لتعفير المدن والأسواق تتسع في بغداد والمحافظات

2020/03/14 | 23:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتواصل حملة الشهيد القائد الحاج ابومهدي المهندس لتعفير المدن والاسواق العامة في بغداد والمحافظات لليوم العاشر على التوالي.ففي العاصمة بغداد واصل اللواء الخامس بالحشد بالتعاون مع القوات الاحتياطية التابعة له بتعقيم وتعفير الاسواق الشعبية في كرراج النهظة وسط العاصمة.كما اتسعت الحملة في محافظات الوسط والجنوب للوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا.

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