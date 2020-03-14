وزارة المالية تدعو الصحة لمراجعتها من اجل اكمال مستلزمات مواجهة خطر كورونا

2020/03/14 | 23:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة المالية، السبت، نظيرتها الصحة الى مراجعتها من اجل اكمال مستلزمات مواجهة خطر كورونا.وقالت وزارة المالية في بيان تلقته وكالة صدى , ان “اجتماعا عقده نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين مع وزير الصحة جعفر توفيق علاوي والكادر المتقدم المالي والاداري في الوزارة وبحضور وكيل وزارة المالية وكالة والمدراء العامون

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