2020/03/14 | 23:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلن محافظ ذي قار- وكالة اباذر العمر ، مساء اليوم السبت ، عن تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظرا للتجوال مدة ثلاثة ايام بعد تسجيل ثاني اصابة بفيروس كورونا في المحافظة .وقال العمر في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان تعطيل الدوام الرسمي يشمل جميع الدوائر الحكومية ماعدا الصحية والخدمية والامنية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرض حظر التجوال وتعطيل الدوام ثلاثة ايام في ذي قار) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرض حظر التجوال وتعطيل الدوام ثلاثة ايام في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).