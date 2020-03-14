تعرف على تعليمات منظمة اليونسيف للوقاية من فيروس كورونا

2020/03/14 | 23:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت منظمة اليونسيف، اليوم السبت، مجموعة من النصائح والتعليمات لتجنب الاصابة بفيروس كورونا.النصائح هي: ١- فايروس كورونا كبير الحجم، حيث يبلغ قطر الخلية من (٤٠٠ – ٥٠٠) ميكرو، ولهذا السبب فأن أي قناع يمنع دخوله.٢- الفايروس لا يستقر في الهواء ولكن يتركز على الأسطح، لذلك لا ينتقل عن طريق الجو.٣- عندما يقع […]

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