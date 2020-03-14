حماس تعود من موسكو خالية الوفاض

2020/03/14 | 23:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/مراد سامي/..وصل وفد من منظمة حماس بقيادة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة إلى موسكو أول الأسبوع الماضي ,بدعوة من الحكومة الروسية لتباحث مخرجات صفقة القرن الأمريكية و دور روسيا المحوري في دعم الشعب الفلسطيني و قضيته .و شملت الزيارة اجتماعا مطولا بوزير الخارجية سيرغي لافروف و نائب الوزير ومبعوث الرئيس الروسي إلى منطقة […]

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