الصحة العالمية تحذر مدخني الاركيلة من فيروس كورونا

2020/03/14 | 23:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة حذرت منظمة الصحة العالمية، السبت، من مخاطر تدخين الشيشة "النرگيلة" والسجائر، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدة ان الاشخاص المدخنين يواجھون "ضعفا" امام الفيروس كون التدخين يؤثر سلبا على المناعة وصحة القلب.وقالت المنظمة في تقرير أن "تدخين الشيشة يزيد من خطر الإصابة بالفيروس المستجد، وذلك لكون الشيشة ناقلا قويا للوباء، وكذلك تأثير الشيشة والسجائر سلبا على المناعة وصحة واضافت ان "ھناك خطورة قد تصل للوفاة بين مرضى كورونا الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، ووفقا للأدلة المتاحة، فإن الفيروس الذي يسبب (كوفيد-19 (ينتمي إلى نفس عائلة فيروسي (ميرس وسارس)، وكلاھما مرتبطان بتلف القلب والأوعية الدموية في حال كانت الاصابة (حادة أو مزمنة)".وأوضحت ان "الأبحاث التي جرت لمرضى (كوفيد-19 (في الصين والذين يعانون من الأمراض القلبية الوعائية، اظھرت انھم معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بأعراض أكثر حدة، بالإضافة إلى ذلك، ھناك دليل على أن مرضى (كوفيد-19 ،(الذين يعانون من أعراض أكثر خطورة غالبا ما يعانون من مضاعفات تتعلق بالقلب".وبينت ان "العلاقة بين (كوفيد-19 (وصحة القلب والأوعية الدموية وثيقة، كون استخدام التبغ والتعرض للدخان غير المباشر ھي من الأسباب الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية على مستوى العالم، وبالتالي فإن تأثير (كوفيد-19 (على نظام القلب والأوعية الدموية يمكن أن يجعل أمراض القلب والأوعية الدموية الموجودة مسبقا أسوأ، بالإضافة إلى ذلك، فإن ضعف نظام القلب والأوعية الدموية بين مرضى (كوفيد-19 (والمدخنين على المدى الطويل يمكن أن يجعل ھؤلاء المرضى عرضة لأعراض حادة وخطيرة".

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