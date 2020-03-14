نقل عائلة من مدينة الصدر وحجر احد افرادها لأصابته بكورونا

2020/03/14 | 23:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]حُجر أحد أفراد عائلة في مدينة الصدر لإصابته بفيروس كورونا، كما تم نقل عائلته بواسطة فريق طبي.

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