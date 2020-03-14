بابل تعلن حظر التجوال وتعطيل الدوام باستثناء الدوائر الامنية حتى اشعار اخر

2020/03/14 | 23:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بابل-اين]اعلنت محافظة بابل، السبت، اعلان حظر التجوال وتعطيل الدوام الرسمي حتى اشعار اخر.

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