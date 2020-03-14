المغرب تعلن تعليق الرحلات لـ21 دولة سجلت فيها إصابات بفيروس كورونا

2020/03/14 | 23:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت المغرب اليوم السبت، الرحلات الجوية مع 21 دولة سجلت فيها إصابات بفيروس كورونا.وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن السلطات المغربية علقت الرحلات الجوية من وإلى 21 دولة، منها مصر والبحرين والإمارات واليونان والنرويج والسويد وسويسرا والسنغال.كما أعلنت الخطوط الملكية المغربية تعليق جميع رحلاتها الجوية المتجهة والقادمة من هولندا وألمانيا وبلجيكا والبرتغال، وذلك حتى […]

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