2020/03/14 | 23:32 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة ميسان: قرار منع التنقل بين المحافظات سيدخل حيز التنفيذ صباح الغد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/14 | 23:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ميسان: قرار منع التنقل بين المحافظات سيدخل حيز التنفيذ صباح الغد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ميسان: قرار منع التنقل بين المحافظات سيدخل حيز التنفيذ صباح الغد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).