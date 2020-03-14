إنشاء جسر متعدد الطوابق في الزعفرانية

2020/03/14 | 23:32 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / وفاء عامر

تستعدُ وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة لإعداد تصاميم لمشاريع جسور جديدة ببغداد لحل الاختناقات المرورية، مفصحة عن تنسيقها لحل الاشكالات التي تواجه تنفيذ مشروع طريق (الدورة – يوسفية) وتقاطع جنوب بغداد الستراتيجي.



وقال مدير المركز الوطني للاستشارات الهندسية المهندس حسن مدب مجحم في حديث خاص ادلى به لـ"الصباح": ان المركز عقد اجتماعات لإعداد التصاميم الاولية لمشاريع جسور حديثة في بغداد، منها انشاء جسر متعدد الطوابق في منطقة الزعفرانية بمجمع المشن، وجسرين للمشاة، الاول معلق واقع على نهر دجلة بين جسر الاحرار وجسر الشهداء، والثاني بمنطقة المنصور.



واضاف ان المركز اعد تصاميم مشروع جسر الكريعات للمشاة وفق المواصفات العالمية، مبينا انه اعد ايضا التصاميم الاولية لجسر يربط منطقة السيدية مع الجادرية وجامعة بغداد، ويهدف الى تقليل الزخم المروري في تقاطع (الجادرية – الجامعة) ولتسهيل حركة الطلبة وملاكات الجامعة التدريسية.

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