مشاورات اختيار رئيس الوزراء تصل ذروتها

2020/03/14 | 23:32 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح / مهند عبد الوهاب

أفادتْ مصادرُ برلمانيةٌ لـ “الصباح” بأن مشاورات اختيار رئيس الوزراء المرتقب وصلت إلى ذروتها، ورغم عدم إعلان أي جهة من الكتل المؤلفة للجنة السباعية حسم الاتفاق على شخصية محددة؛ أبدى برلمانيون تفاؤلهم بطرح اسم المرشح قبل انتهاء المهلة الدستورية.

وقال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بشار الكيكي لـ “الصباح”: إن “المشاورات بين كتل المكون الشيعي وصلت ذروتها بشأن تسمية مرشح، وما زلنا ننتظر النتائج من هذه المشاورات”.

وأضاف، إن “كتل المكون الشيعي مازالت تتحاور بينها من أجل التوصل الى مرشح واحد يلبي المعايير التي وضعتها، ومن ثم عرضه على المكونين الشركاء في الوطن الكردي والسني، لنمضي بعد ذلك بتشكيل الحكومة”.

ولفت الى أن “هناك حوارات بين كتل المكون الشيعي وجهودا تبذل من أجل التوصل الى اسم شخصية المرشح، ولكن حتى الآن لا يوجد اتفاق على شخصية معينة ومرشح بحد

ذاته”.

وأشار الكيكي الى أن “الوضع العام في البلد وموضوع فايروس كورونا والتراشق الأمني بين أميركا وبعض الفصائل، إضافة الى وجود مؤشرات على وجود مشكلات مالية، قد تؤدي هذه المعرقلات الى بقاء حكومة تصريف الاعمال الى حين إيجاد مخرج للوضع الراهن الذي يمر به البلد”.

من جانبه، بين النائب عن تحالف الفتح عبد عون علاوي في حديث لـ “الصباح”، ان “المرشح الذي سيقدم الى رئاسة الجمهورية؛ سيكون متوافقا عليه من قبل كتل المكون الشيعي وبقية المكونات السنية والكردية”.

وأضاف، إن “من المؤكد ان المرشح الذي سيقدم لمنصب رئيس الوزراء هو ضمن المواصفات التي طرحتها الكتل السياسية، وذلك لا يعني أنه مستقل”، مبيناً إنه “لا يوجد مرشح مستقل وإنما تتوفر فيه المواصفات التي تلبي طموح الاطراف السياسية إضافة الى مطالب المتظاهرين”.

وأعرب النائب علاوي عن تفاؤله بـ “طرح اسم المرشح قبل انتهاء المدة الدستورية مثلما طرح اسم محمد توفيق علاوي”، مشيرا الى أن “كتلته قدمت مرشحا بالتوافق بين المكون الشيعي والمكونات الاخرى”.

النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، أكد لـ “الصباح”، ان “الاسماء المتداولة في الفترة السابقة؛ مطروحة في الفترة الحالية، لكن يبقى أن التجربة التي عشناها في اختيار رئيس وزراء مكلف مثل محمد علاوي كانت قاسية في الواقع العراقي”.

وأضاف، إن “نسبة الاتفاق على المكلف محمد علاوي كانت كبيرة، ولكن كانت المشكلة تكمن في خارطة الطريق والمنهجية التي يسلكها لإدارة دفة السلطة في البلد”، مطالباً “الكتل السياسية بالاتفاق على خارطة طريق ومنهجية واضحة للمرحلة الانتقالية قبل الاتفاق على اسم المرشح، حتى لا يصبح هناك تباين في وجهات النظر”.



وتابع العقابي: إن “على كتل المكون الشيعي الاتفاق على خارطة طريق كي لا يلقي تشتت الآراء بظلاله على كل بنية الدولة العراقية، ومن غير المقبول أن يبقى الخصام السياسي مهيمنا على كتل المكون”.

بدوره، كشف النائب عن تيار الحكمة علي العبودي، عن أن “اللجنة السباعية ستعقد اجتماعها الأخير لحسم ملف اختيار الشخصية لشغل منصب رئيس الوزراء المكلف بديلاً عن محمد توفيق علاوي الذي فشل في تشكيل حكومته”.

وأضاف، أن “المشخص هو التقاطعات السياسية بين الجهات المكلفة بعملية التسمية أو ما نسميه محورية المكون الشيعي”، مبيناً أن “القوى السياسية وصلت إلى قناعة تفيد بأنه عندما لا يمرر رئيس الوزراء لابدّ من الجلوس سوية لحسم الملف”، وأضاف أن “اللجنة السباعية عقدت اجتماعات عدة وأعطت المواصفات في عملية تمرير الشخصية وهناك من هو داعم ومن هو متحفظ في هذا الموضوع، لكن بالمجمل فان اللجنة ستجتمع لحسم الملف بالشكل النهائي”.

تحالف سائرون، رجح حسم ملف رئاسة الوزراء قبل انتهاء المدة

الدستورية.

وقال النائب عن التحالف غايب العميري: إن “اللجنة المشكلة من قبل القوى السياسية الشيعية تواصل اجتماعاتها لطرح شخصية جديدة لرئاسة الوزراء”، وأضاف أنه “ستكون هناك نتائج لاختيار شخصية تتوافق عليها جميع القوى السياسية الشيعية”، مؤكداً “في حال عدم حسم هذا الملف فانه سيكون لسائرون موقف آخر

في حينها”.

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