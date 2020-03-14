فرق الاطفاء في النجف الاشرف تخمد حريق اندلع داخل حركه النجباء

2020/03/14 | 23:33 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق الاطفاء في النجف الاشرف من اخماد حريق اندلع داخل حركه النجباء في النجف الاشرف حي الكرامه وقال مصدر امنب “ان طبيعه الحادث احتراق مجموعة من الكرفانات مجاوره لبعضها […]

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