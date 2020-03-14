2020/03/14 | 23:34 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- دهوك أعلنت المديرية العامة لصحة محافظة دهوك، مساء اليوم السبت 14 آذار 2020، عن عدم تسجيل أي إصابة بفايروس كورونا في حدود محافظة دهوك.وأكدت المديرية على أن “ما تداوله بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحدثت عن تشخيص حالة إصابة بفايروس كورونا في دهوك يجافي الحقيقة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة دهوك تؤكد عدم تسجيل أي حالة مصابة بفايروس كورونا في المحافظة) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة دهوك تؤكد عدم تسجيل أي حالة مصابة بفايروس كورونا في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).