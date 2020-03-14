2020/03/14 | 23:40 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة الصالات باتحاد الكرة تقرر تأجيل الدوري الممتاز الى إشعار اخر للحد من انتشار فايروس كورونا وتدعو الأندية لإيقاف تدريباتها

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