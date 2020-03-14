مطار السليمانية يصدر توضيحاً بشأن

2020/03/14 | 23:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت إدارة مطار السليمانية يوم السبت تسيير رحلات جوية إلى إيران، مشددة على تعليق الرحلات منذ 20 شباط/فبراير الماضي.

وكانت إدارة المطار ترد على وسائل إعلام نشرت جدولا لرحلات الخطوط الجوية العراقية تفيد بتسيير رحلات من مطار السليمانية إلى إيران.

وجاء في بيان لقسم العلاقات العامة والاعلام في مطار السليمانية الدولي، ورد لشفق نيوز، انها تعلن لجميع الاطراف، أن جميع الرحلات من مطاري السليمانية واربيل الدوليين معلقة الى ايران من 20 /شباط الماضي الى اشعار اخر غير محدد.

وأشار البيان إلى أن "المطار ملتزم بتنفيذ الاوامر والتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا في حكومة الاقليم، ومطمئنا الجميع ان المطار ومنذ 20 / 2 /2020 لم تنظم اية رحلة جوية الى طهران وبالعكس.

واوضح البيان ان الجدول المنشور هو ترخيص من سلطة الطيران المدني العراقية للخطوط الجوية العراقية باقرار رحلاتها لمدة ستة اشهر ، مشيرة الى انه تقصير من تلك السلطة بعدم اجراء التغييرات على الجدول.

واضاف البيان انه يعلن للجميع ان اية معلومات لا تصدر عن مطار السليمانية الدولي او وزارة النقل والمواصلات في حكومة اقليم كوردستان هي معلومات غير دقيقة ولايمكن الوثوق بها.

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