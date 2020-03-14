صحة كوردستان تعلن نبأ ساراً: لا إصابات كورونا السبت

2020/03/14 | 23:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم السبت عدم تسجيل أية حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد.

وقالت الصحة في بيان ورد لشفق نيوز، إنها أجرت فحوصات مخبرية لـ٢٧٧ شخصاً مشتبهاً باصابتهم بفيروس كورونا في عموم الاقليم، ٢٠٤ في اربيل ، ١٤ في السليمانية، ٩ في دهوك.

وأضافت أن نتائج الفحوصات أثبتت عدم تسجيل أية إصابة جديدة بالفيروس.

وسبق للإقليم تسجيل 28 إصابة بالفيروس بينها حالة وفاة واحدة وأخرى تعافي.

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