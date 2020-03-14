خلية كركوك تكشف لشفق نيوز تفاصيل إجراءات غلق المحافظة

2020/03/14 | 23:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف عضو في خلية الأزمة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في محافظة كركوك يوم السبت تفاصيل الإجراءات التي ستتخذ للحد من تفشي الفيروس في المحافظة.

وقال عضو اللجنة دلير صمد في تصريح خص به شفق نيوز، إن "إدارة كركوك قررت غلق الطرق مع المحافظات الأخرى بدءاً من يوم غد الأحد لتفادي مرض كورونا".

وأضاف أنه "سيتم إغلاق معظم الأماكن في المحافظة الذي يتجمع فيه الناس بالعادة سوق (قلعة كركوك)، سوق (حصير)، سوق (قورية)، سوق (رأس دوميز)".

وأشار صمد إلى "تبليغ جميع السيطرات والمفارز بمنع المواطنين من الخروج للتنزه وعدم تجمع الناس في اغلب الاماكن العامة في احياء واطراف كركوك"،

وأردف بالقول، "سيتم غلق جميع المولات ما عدا الماركيتات (المتاجر) التي تبيع المواد الغذائية، بينما يسمح للمطاعم بالعمل من خلال خدمة التوصيل للمنازل".

وارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 110 أشخاص، بينها 9 وفيات، و26 حالة تعافٍ.

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