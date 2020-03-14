صحة كردستان تنفي إصابة احد مسؤولي الإقليم بكورونا

2020/03/14 | 23:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اصابة احد المسؤولين في الاقليم بفيروس كورونا.

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