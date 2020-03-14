البنتاغون: القوات العراقية اعتقلت عددا من المشتبه بهم بالهجوم الصاروخي على قاعدة التاجي

2020/03/14 | 23:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم السبت، بأن القوات العراقية اعتقلت عددا من المشتبه بهم في الهجوم الصاروخي على قاعدة التاجي شمالي بغداد.

وأضاف البنتاغون أن التحقيقات في الهجوم الصاروخي مازال متواصلا، متوعدا بمحاسبة المتورطين في الهجوم على القاعدة.

كما أكدت الوزارة أن اثنين من الجنود الأمريكيين الثلاثة الذين أصيبوا في الهجوم حالتهما خطيرة ويخضعان للعلاج في بغداد.

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